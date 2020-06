Nous sommes ravis d’apporter notre modeste contribution à un événement qui permet de faire connaître la cause du handicap, en annonçant la tenue, le jeudi 18 juin prochain entre 11 h 30 et 12 h 30, du meeting de lancement des candidatures pour le Handitech Trophy 2020. Sponsorisé par JobinLive, Bpifrance et le Figaro Économie, le meeting de lancement se tiendra sur Facebook et permettra aux participants de s’entretenir avec les lauréats de 2019. Les inscriptions s’effectuent à cette adresse : https://www.lahanditech.fr/les-trophees-2020/MEETING_18_juin.

Le Handitech Trophy trophée récompense les startup, les étudiants, les associations, et les laboratoires de recherche qui développent des technologies inclusives destinées à compenser le handicap ou la perte d’autonomie. La cérémonie de remise se déroulera en ouverture de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, le Handitech Trophy récompensera 7 nouveaux projets ambitieux ayant un apport social, un fort potentiel économique et apportant de réelles innovations technologiques.

Une société inclusive ne concerne pas seulement ce qu’on nomme les minorités, mais aussi les handicapés. Malgré les efforts du législateur pour inciter les entreprises à embaucher des personnes avec des handicaps, des progrès restent à faire. C’est ce qu’explique Thomas Saillard, cofondateur et directeur associé de Innov and co Social Consulting et autiste Asperger : « Innov and co Social Consulting est un établissement qui réalise des prestations de services intellectuelles sur les métiers de l’IT, avec des consultants issus de la diversité (sénior, handicap, origine ethnique). Membre de Tech for Good pour une France inclusive, nous embauchons des informaticiens que les cabinets et les ESN n’osent pas embaucher, de peur de leur différence ».

Cependant, les choses semblent bouger quelque peu. Depuis que la crise du Covid-19 a frappé, une prise de conscience semble s’être faite. « Nous travaillions avec les mêmes clients, grands comptes et startup, depuis notre création il y a 7 ans. Pourtant, depuis la fin du confinement, des entreprises nous appellent tous les jours afin de mieux connaître nos services. Elles nous expliquent que la crise sanitaire leur a fait prendre conscience que leur vie ne tenait pas à grand-chose et qu’elles veulent donner du sens à leur vie », explique Thomas Saillard. « Nous travaillons depuis avec une banque, une assurance, un média et un acteur du e-commerce, sur des sujets AMOA financiers, sur de la hotline informatique, sur de la gestion de stock informatique avec le WMS Reflex, et sur de la programmation fonctionnelle avec Elixir, qui d’ailleurs permet des économies d’énergie machine (green IT) » ajoute-t-il.